Британский консорциум готов купить «Челси» более чем за € 3,6 млрд

Centricus Asset Management Ltd. в партнёрстве с Джонатаном Лури из Cheyne Capital и Бобом Финчем из Talis Capital присоединился к торгам за футбольный клуб «Челси», сообщает Bloomberg.



По информации источника, предложение от Centricus оценивает «Челси» в более чем в € 3,6 млрд, включая обязательства по дальнейшим инвестициям. The Raine Group, нью-йоркский инвестиционный банк, рассматривающий все предложения о покупке «Челси», может определиться со списком окончательных претендентов в ближайшее время.



Лондонская инвестиционная компания и раньше занималась спортом, в частности, когда обсуждала с руководством УЕФА пакет финансирования в размере € 8,4 млрд для реорганизации Лиги чемпионов. В своём заявлении Centricus сообщает, что намерена сохранить существующее руководство «Челси», если завершит поглощение.

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