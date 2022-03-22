Сборная России проведёт совместную тренировку с молодёжной национальной командой
Поделиться
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) объявил расписание мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды под руководством Валерия Карпина.
- 22 марта (вторник): 11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).
- 23 марта (среда): 17:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 17:00 до 17:30). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.
- 24 марта (четверг): 11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).
- 25 марта (пятница): 11:30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 11:30 до 12:00). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.
- 26 марта (суббота): 16:30. Совместная тренировка с молодёжной сборной (Закрыта для СМИ).
Вчера стало известно, что перед мартовским сбором в составе национальной команды произошёл ряд изменений.
Комментарии
- 22 марта 2022
-
12:56
-
12:01
-
11:59
-
11:34
-
11:32
-
11:27
-
11:06
-
11:03
-
10:54
-
10:30
-
09:58
-
09:54
-
09:51
-
09:42
-
09:36
-
08:34
-
08:08
-
07:12
-
06:43
-
06:16
-
04:04
-
03:37
-
03:23
-
02:57
-
02:36
-
01:58
-
00:47
-
00:20
-
00:08
-
00:03
- 21 марта 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:38
-
23:27
-
22:43
Партнерский контент