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Сборная России проведёт совместную тренировку с молодёжной национальной командой

Сборная России проведёт совместную тренировку с молодёжной национальной командой
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) объявил расписание мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды под руководством Валерия Карпина.

  • 22 марта (вторник): 11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).
  • 23 марта (среда): 17:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 17:00 до 17:30). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.
  • 24 марта (четверг): 11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).
  • 25 марта (пятница): 11:30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 11:30 до 12:00). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.
  • 26 марта (суббота): 16:30. Совместная тренировка с молодёжной сборной (Закрыта для СМИ).

Вчера стало известно, что перед мартовским сбором в составе национальной команды произошёл ряд изменений.

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