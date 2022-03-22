Сборная России проведёт совместную тренировку с молодёжной национальной командой

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) объявил расписание мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды под руководством Валерия Карпина.

22 марта (вторник): 11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).

23 марта (среда): 17:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 17:00 до 17:30). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.

24 марта (четверг): 11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).

25 марта (пятница): 11:30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 11:30 до 12:00). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.

26 марта (суббота): 16:30. Совместная тренировка с молодёжной сборной (Закрыта для СМИ).

Вчера стало известно, что перед мартовским сбором в составе национальной команды произошёл ряд изменений.