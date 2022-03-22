Определились основные претенденты на подписание Дибалы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в один из клубов АПЛ или Ла Лиги, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Аргентинским нападающим интересуются миланский «Интер» и мадридский «Атлетико», которые находятся в комфортном финансовом положении, чтобы подписать игрока летом, а также лондонский «Арсенал», который уже начал предварительные переговоры с окружением игрока.



Ранее стало известно, что «Ювентус» предложил 28-летнему Дибале контракт с зарплатой € 6-7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Пауло остался недоволен таким предложением и начал поиск новой команды, к которой присоединится по окончании нынешнего сезона. Летом 2022 года у аргентинского нападающего истекает действующее соглашение с «Ювентусом».



В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.

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