«Реал» интересуется полузащитником «Лестера» Мэддисоном

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона, сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство «Королевского клуба» рассматривает англичанина как преемника Луки Модрича, поскольку хорвату уже 36 лет. Действующее соглашение Мэддисона с «Лестером» заканчивается в 2024 году. Ожидаемая сумма трансфера футболиста может составить около € 80 млн.
В прошлом году «лисы» уже получали несколько предложений по полузащитнику. Сам игрок был заинтересован в переходе в «Арсенал», но проблемой стали финансовые запросы «Лестера».
Мэддисон защищает цвета «Лестера» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
- 22 марта 2022
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