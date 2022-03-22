Геннадий Орлов: хорошо, что «Зенит» уже сыграл два матча с ЦСКА

Известный комментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру московского ЦСКА и заявил, что армейцы сейчас находятся примерно на уровне «Зенита».
«ЦСКА помогли возвращение второго брата Березуцкого и, конечно, приход четырёх игроков, которые сразу стали ведущими. Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи впечатляют. Хорошо, что «Зенит» уже сыграл в этом сезоне два матча с ЦСКА. С ними было бы мучение. У них сейчас очень сбалансированная команда. И Обляков стал получше смотреться на левом фланге. ЦСКА сейчас где-то на уровне «Зенита», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, 20 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1. ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022.
- 22 марта 2022
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:11
-
15:59
-
15:58
-
15:56
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:34
-
15:32
-
15:27
-
15:23
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
15:07
-
15:01
-
14:57
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:21
-
14:09
-
14:08
-
13:48
-
13:32
-
13:23