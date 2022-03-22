Геннадий Орлов: хорошо, что «Зенит» уже сыграл два матча с ЦСКА

Известный комментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру московского ЦСКА и заявил, что армейцы сейчас находятся примерно на уровне «Зенита».

«ЦСКА помогли возвращение второго брата Березуцкого и, конечно, приход четырёх игроков, которые сразу стали ведущими. Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи впечатляют. Хорошо, что «Зенит» уже сыграл в этом сезоне два матча с ЦСКА. С ними было бы мучение. У них сейчас очень сбалансированная команда. И Обляков стал получше смотреться на левом фланге. ЦСКА сейчас где-то на уровне «Зенита», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, 20 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1. ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022.