«Барселона» определилась с приоритетной трансферной целью на лето

«Барселона» определила вингера «Лидса» Рафинью приоритетной целью в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
В каталонском клубе в бразильце видят замену Усману Дембеле, так как француз может покинуть клуб летом. Также ведению переговоров может способствовать тот факт, что агентом игрока является бывший игрок сине-гранатовых Деку.
25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимараэш», а также бразильский «Авай».
В нынешнем сезоне Рафинья в 27 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.
- 22 марта 2022
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