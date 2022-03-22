Хачатурянц: клубы РПЛ хотят, чтобы никто не вылетал и в лигу зашли два первых клуба ФНЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о позиции клубов РПЛ по поводу возможного расширения чемпионата.
«Ряд клубов сейчас сыпется из-за ситуации. Они знают точно, какое количество игроков не вернётся после перерыва на игры сборных. Они могут просто не доиграть чемпионат, исходя из травм, дисквалификаций, финансовой ситуации. Нарушение спортивного принципа очевидно, но и право клубов на выход в РПЛ тоже не должно ущемляться. Поэтому расширение — это компромисс, который может быть нащупан. Неспортивность того, что происходит, понятна. Клубы РПЛ хотят, чтобы никто не вылетал, плюс в лигу заходят первые две команды ФНЛ», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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