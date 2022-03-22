Роман Бабаев рассказал, что клубы РПЛ обсуждали на общем собрании

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клубы Российской Премьер-Лиги обсуждали на общем собрании лиги.

«Обсуждались рабочие вопросы, которые завтра будут более тщательно проговариваться на исполкоме. Наверное, будут приняты те или иные решения. Всё прошло конструктивно, не было серьёзных разногласий, скорее, обсуждали, какие меры нужно принять, чтобы преодолеть непростой период. Обменялись мнениями, не более того. Думаю, на исполкоме будут взвешенные решения, есть много неопределённости, принимать столь серьёзные решения по ходу чемпионата, наверное, будет поспешно. Даже мораторий. Неопределённость? Имею в виду еврокубки, ситуацию с легионерами. Согласитесь, если сборная и клубы не участвуют в международных соревнованиях, появляется много окон для проведения соревнований. Это может быть реформа Кубка, расширение чемпионата до 18 команд. Но я сторонник того, чтобы решения принимались взвешенно, не на коленках. Для этого нужно время. Сейчас самое правильное — обсудить варианты», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.