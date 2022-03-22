«Челси» сможет продавать билеты на полуфинал КА, если Абрамович не получит прибыль

Лондонский «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии, в котором лондонцы встретятся с «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.



По информации источника, болельщики «аристократов» будут допущены на игру при условии, что Роман Абрамович не получит прибыль от продажи билетов на этот матч. Это произошло после того, как депутат-консерватор Джулиан Найт обвинил руководство «Уэмбли» в путанице.



Ранее Найт, который является председателем Комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, раскритиковал FA за отстранение болельщиков «Челси» от матчей, потому что правила специальной лицензии, введённой правительством после санкций в отношении Романа Абрамовича, в настоящее время не позволяют им покупать билеты.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.