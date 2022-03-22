Роман Бабаев: расширение РПЛ звучит логично, но что будем делать, если вернутся еврокубки?

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного расширения РПЛ и других изменений в российском футболе.

«Обсуждался Кубок страны. Например, возврат к двухраундовым соревнованиям с 1/16 или 1/8. Обсуждался формат молодёжного первенства, возможный возврат к предыдущей системе. Но это обмен мнениями и идеями. Яровинский сказал, что спортивный принцип уже нарушен? Это деликатный вопрос, не хотел бы сейчас вступать в полемику, у меня немного иная точка зрения. Считаю, что спортивный принцип будет ещё больше нарушен, если отказаться от тех правил игры, которые были обсуждены на берегу. Не совсем понимаю, как смотреть в глаза коллегам из ФНЛ в этой ситуации, они весь сезон честно пытались добиваться результата с целью повышения в классе. Торопиться здесь не стоит, не понимая до конца, с чем столкнёмся.



Расширение РПЛ звучит логично при условии прохождения лицензирования клубами, которые пополнят Премьер-Лигу. Но если удастся вернуться в еврокубки, мы что будем делать? Обратно сокращать до 16? Дедлайн решения? Думаю, в начале мая. Вижу ли вероятность, что нас примут обратно в еврокубки до этого периода? Я на это надеюсь, основная жалоба, как мы знаем, ещё не рассмотрена по существу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.