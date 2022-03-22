«Спартак» публично выступил против расширения РПЛ

Московский «Спартак» публично выступил против расширения Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ проголосовало на общем собрании за схему, при которой по итогам нынешнего сезона никто бы не вылетел из высшего дивизиона, а две лучшие команды ФНЛ присоединились бы к нему.
«ФК «Спартак-Москва» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путём установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона-2021/2022 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон-2022/2023.
Полагаем, что введение такого правила посреди сезона повлечёт грубое нарушение спортивного принципа», — сообщается на официальном сайте «Спартака».
- 22 марта 2022
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:11
-
15:59
-
15:58
-
15:56
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:34
-
15:32
-
15:27
-
15:23
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
15:07
-
15:01
-
14:57
-
14:57
-
14:53
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:21
-
14:09
-
14:08
-
13:48
-
13:32
-
13:23