В ЦСКА заявили, что выплачивают зарплату футболистам в рублях

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейский клуб выплачивает зарплату футболистам в рублях.

«Если мы нарушим сам алгоритм проведения соревнований, мне кажется, что это ещё большая проблема. Легионеры могут уехать из любого клуба, не исключаю, что из московских клубов могут уехать. Пока сохраняется надежда, что мы останемся в еврокубках, сборная вернётся к международным соревнованиям, окончательные решения принимать преждевременно.



Как ЦСКА убеждает легионеров не уезжать, когда это у кого-то не получается? Сложно говорить за коллег, у каждого своя ситуация. У клубов, находящихся в регионах, особенно на юге, сложнее, там закрыты аэропорты. Не думаю, что коллеги плохо отработали. Наверняка они так же общались, как и я, мои коллеги. Платим игрокам в рублях. Хочется верить, что легионерам разрешат переводить заработную плату на родину после уплаты всех налогов. Где я нахожу столько денег? Пока платим в рублях, будем следить за ситуацией. А потом будем смотреть, как действовать дальше. Пока не просили понизить заработную плату, как в период пандемии.

Есть ли возможность в контрактах легионеров прописать фиксированный курс? Вы сами как думаете: приезжает человек из Словении, Франции, Колумбии, он не знает, что такое рубль. Наверное, при подписании контракта такая опция есть, но в процессе это сделать проблематично. Зафиксировать единую цифру? В этом что-то есть, но речь шла не о том, что будет юридически зафиксированный документ, скорее, меморандум, рекомендация. Консолидированная позиция клубов в данном случае, наверное, помогла бы общаться со своими сотрудниками, футболистами», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.