Президент РПЛ: тема лимита на легионеров сейчас неактуальна

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался на тему лимита на легионеров в чемпионате.

«Тема лимита (на легионеров. — Прим. «Чемпионата») сейчас неактуальна. Вы же видите ситуацию. Формула лимита 15-10 могла бы вывести нас на другой уровень.

Мы обсуждали вопрос единого техничного спонсора — Китай, Россия. Мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроим отношения.

Я считаю, что стакан наполовину полон. Мы будем искать выход, оставим холодную голову. И будем делать то, что считаем нужным делать», — передаёт слова Ашота Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Также Ашот Хачатурянц заявил, что возможность вести диалог с ФИФА и УЕФА в текущей ситуации по-прежнему есть.