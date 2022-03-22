Президент РПЛ: тема лимита на легионеров сейчас неактуальна
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался на тему лимита на легионеров в чемпионате.
«Тема лимита (на легионеров. — Прим. «Чемпионата») сейчас неактуальна. Вы же видите ситуацию. Формула лимита 15-10 могла бы вывести нас на другой уровень.
Мы обсуждали вопрос единого техничного спонсора — Китай, Россия. Мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроим отношения.
Я считаю, что стакан наполовину полон. Мы будем искать выход, оставим холодную голову. И будем делать то, что считаем нужным делать», — передаёт слова Ашота Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Также Ашот Хачатурянц заявил, что возможность вести диалог с ФИФА и УЕФА в текущей ситуации по-прежнему есть.
Новость по темеПрезидент РПЛ: диалог с УЕФА и ФИФА есть
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