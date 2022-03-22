Президент РПЛ: мы хотим вернуть пиво на стадионы

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил о намерении отменить запрет на употребление пива на стадионах, однако подчеркнул, что это решение может подождать.

«Я очень надеюсь, что никто не снимется и все доиграют сезон. 10 раз буду уговаривать не сниматься тех, кто захочет. Надеюсь, что моего авторитета хватит на это.



Мы хотим вернуть пиво на стадионы. Это не является для меня стоп-фактором по безопасности. Оно должно вернуться, но это не решение первой недели.



Мы обсуждали весну-осень, обсуждали все возможные плюсы. Это надо будет отдельно проговорить и обсудить. Ровно как и понять, почему мы в своё время перешли на осень-весна», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.