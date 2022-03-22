Стоичков: Хави превзошёл Анчелотти во всём. «Барселона» играла на «Бернабеу» как дома

Экс-игрок «Барселоны» Христо Стоичков прокомментировал победу сине-гранатовых в «эль класико». Матч с «Реалом» состоялся в рамках 29-го тура Ла Лиги.
«Слова Хави дошли до игроков, и они сыграли как дома. Педри отобрал больше мячей, чем четыре игрока «Реала». Де Йонг показал, что, когда команда в форме, в игру включаются все игроки. Тройка нападения отыграла с полной отдачей. Этот матч запомнится надолго. Хави превзошёл Анчелотти во всём: в физической готовности игроков, тактике и ментальном настрое. Я видел, как разминались обе команды, и лица у них были совершенно разные», — цитирует Стоичкова Marca.
После 29 сыгранных туров мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Королевский клуб» имеет в своём активе 66 очков. «Барселона» с 54 очками находится на третьем месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
- 22 марта 2022
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