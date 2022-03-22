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Роналдо: с приходом Хави ситуация в «Барселоне» улучшилась, он отлично справляется

Роналдо: с приходом Хави ситуация в «Барселоне» улучшилась, он отлично справляется
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Экс-игрок «Барселоны» Роналдо прокомментировал игру каталонского клуба под руководством Хави.

«Я слежу за испанским футболом и люблю его. Несмотря на недавний кризис «Барселоны», с приходом Хави их положение значительно улучшилось. Сейчас я видел вживую отличную команду, очень агрессивную и вертикальную, которая прессингует. С традиционным качеством «Барселоны». Эта «Барселона» выглядит очень хорошо.

Футбол не так прост, как кажется болельщикам. Управление командой включает в себя проблемы, и нужно знать, как с ними справиться. Хави делает это очень хорошо», – цитирует Роналдо Mundo Deportivo.

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 29-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 4:0.

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