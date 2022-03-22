Геннадий Орлов разобрал отменённый гол «Спартака» с пенальти

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об эпизоде с отменённым голом нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:1). Напомним, нидерландец, исполняя пенальти, попал мячом в свою ногу, что было расценено арбитром как второе касание.

«Я такое уже видел раньше. Промес находится всего в двух шагах от мяча, не утруждает себя большим разбегом. Не надо разбегаться из-за штрафной, как когда-то некоторые футболисты делали. Но надо всё-таки встать на такой дистанции, чтобы подобных казусов не происходило. Если ты бьёшь правой ногой, левая всегда встаёт параллельно мячу, и тогда удар контролируемый. Если левая нога чуть сзади, мяч идёт вверх. Если переставляешь её вперёд, то задавливаешь удар. А здесь Промес попал мячом в свою ногу. То есть из-за того, что там было два шага, у него чуть поехала опорная нога. Он не был сконцентрирован, не хватило внимания. А два касания при пенальти игроку запрещено делать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».