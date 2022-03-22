Геннадий Орлов: трагедия «Динамо» в том, что от них ушёл Ордец

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что уход центрального защитника Ивана Ордеца — это весомая потеря для московского «Динамо».
«Не могу сказать, что «Динамо» сейчас на одном уровне с «Зенитом». В чём трагедия у «Динамо»? От них ушёл Ордец, а он был главный в обороне. Сейчас вот Евгеньев играл — так Полоз в центральной зоне получил мяч, убежал и забил гол», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ранее «Динамо» покинул украинский тренер Андрей Воронин, который был одним из ассистентов Сандро Шварца.
Напомним, московское «Динамо» набрало 43 очка в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (48). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА, в активе которого 42 очка.
- 22 марта 2022
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:54
-
16:48
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:11
-
15:59
-
15:58
-
15:56
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:34
-
15:32
-
15:27
-
15:23
-
15:20
-
15:13