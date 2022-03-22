Геннадий Орлов: трагедия «Динамо» в том, что от них ушёл Ордец

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что уход центрального защитника Ивана Ордеца — это весомая потеря для московского «Динамо».

«Не могу сказать, что «Динамо» сейчас на одном уровне с «Зенитом». В чём трагедия у «Динамо»? От них ушёл Ордец, а он был главный в обороне. Сейчас вот Евгеньев играл — так Полоз в центральной зоне получил мяч, убежал и забил гол», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее «Динамо» покинул украинский тренер Андрей Воронин, который был одним из ассистентов Сандро Шварца.

Напомним, московское «Динамо» набрало 43 очка в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (48). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА, в активе которого 42 очка.