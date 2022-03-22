Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашение о развитии футбола в Сахалинской области.
«Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Сахалинской области и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать необходимые условия для увеличения количества жителей региона, систематически занимающихся футболом, до 13 тысяч человек, строительства трёх новых полноразмерных полей и реализации проекта «Футбол в школе», — сообщает официальный сайт РФС.
- 22 марта 2022
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