Флик: мы должны заранее думать о том, какой стране отдаём спортивные соревнования

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о возможном бойкоте ЧМ-2022 в Катаре.
«Недавно у нас был чемпионат мира по футболу в России, зимние Олимпийские игры в Пекине, будет чемпионат мира по футболу в Катаре в ноябре — и всегда было много критики. Поэтому я говорю: мы должны заранее думать о том, какой стране отдаём спортивные соревнования, и определить для них ещё более строгие критерии.
Бойкот чемпионата мира? Это не поможет людям в Катаре. Мы хотим участвовать. Я думаю, что это более эффективно. Я вообще считаю бойкоты сложным делом, даже неправительственные организации советуют воздержаться от них. Чемпионат мира по футболу по-прежнему будет проводиться в Катаре. Сейчас гораздо важнее обеспечить устойчивость прогресса, достигнутого в Катаре. И чтобы был достигнут дальнейший прогресс. Более того, для многих спортсменов чемпионат мира является кульминацией их карьеры. Бойкот лишит их этой возможности», – цитирует Флика Stern.
- 22 марта 2022
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