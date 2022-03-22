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Зиньковский прокомментировал вызов в сборную России

Зиньковский прокомментировал вызов в сборную России
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал свой вызов в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Смотрел телевизор и думал, что объявят в этот вечер состав сборной, но не объявили. В итоге пошёл спокойно спать. Наутро просыпаюсь – все начали звонить, поздравлять, задавать вопросы.

Что испытал, когда в прошлый раз отцепили от сборной? Я понимал, что, наверное, нужно было где-то ещё прибавлять, если не попал. Так всегда: если чуть-чуть не дотягиваешь, то надо работать. В этот раз позвали, нужно себя в этот короткий промежуток как-то проявить. И в чемпионате потом хорошо играть, чтобы и дальше вызвали», — приводит слова Зиньковского пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

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