Гари Невилл: думаю, «Арсенал» будет четвёртым. Но ожидания давят на них
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал» займёт четвёртое место в АПЛ по итогам сезона.
«Я уже говорил, что нельзя полностью быть уверенными в «Арсенале», поскольку они ещё ничего не показали в матчах. Сейчас на них оказывается давление, в том смысле, что теперь есть ожидания, что они финишируют четвёртыми. Думаю, что они действительно будут четвёртыми, но впереди ещё встречи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Теперь они должны доказать, что мы не зря в них верим, не зря верим, что они могут выйти в Лигу чемпионов, несмотря на иные ожидания в начале сезона», — цитирует Невилла Sky Sports.
«Арсенал» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 54 очка.
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