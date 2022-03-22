«Старожилы приняли хорошо». Зиньковский рассказал об адаптации в сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал об адаптации в сборной России, куда молодой игрок вызван на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Освоился в сборной совершенно нормально. Знаю Ваню Сергеева, с которым мы были в одной команде, ребят 1996 года рождения — Баринова, Жемалетдинова, мы с ними по своему году играли. И других ребят, тех, с кем пересекались. Старожилы тоже приняли хорошо. Так что в первый день со всеми познакомился. Стараюсь адаптироваться и понять новые требования, узнать, как в сборной всё устроено», — приводит слова Зиньковского пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Ранее Антон Зиньковский рассказал, как узнал о вызове в национальную команду.