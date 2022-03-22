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Кузяев: хоть и отменили нашу игру с Польшей, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше

Кузяев: хоть и отменили нашу игру с Польшей, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о мартовском сборе национальной сборной России.

«Настроение замечательное. Со здоровьем всё в порядке. Рад, что мы собрались здесь. Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше. По болезни пропустил несколько матчей «Зенита», но сейчас чувствую себя замечательно. Тренируюсь, играю, всё в порядке.

Удастся ли «Зениту» удержать преимущество в таблице? Посмотрим, сейчас не хочу ничего загадывать. Хорошо, что есть небольшой отрыв. Но впереди есть ещё восемь матчей, всё что угодно может случиться. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Кузяев на YouTube-канале сборной.

Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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