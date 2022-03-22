Кузяев: хоть и отменили нашу игру с Польшей, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о мартовском сборе национальной сборной России.
«Настроение замечательное. Со здоровьем всё в порядке. Рад, что мы собрались здесь. Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше. По болезни пропустил несколько матчей «Зенита», но сейчас чувствую себя замечательно. Тренируюсь, играю, всё в порядке.
Удастся ли «Зениту» удержать преимущество в таблице? Посмотрим, сейчас не хочу ничего загадывать. Хорошо, что есть небольшой отрыв. Но впереди есть ещё восемь матчей, всё что угодно может случиться. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Кузяев на YouTube-канале сборной.
Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.
- 22 марта 2022
-
17:55
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:54
-
16:48
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:11
-
15:59
-
15:58
-
15:56
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:34
-
15:32
-
15:27
-
15:23
-
15:20