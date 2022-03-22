Тренер «Крыльев Советов» рассказал о сильных качествах Зиньковского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о сильных сторонах полузащитника Антона Зиньковского.
«Сейчас в мировом футболе и в России тем более мало индивидуально сильных футболистов – тех, кто бы мог сыграть креативно. Такие игроки всегда становятся любимчиками болельщиков, но не всегда бывают любимчиками тренеров.
Для нас – тренеров – игра таких ярких футболистов порой превращается в головную боль: так как все свои усилия они тратят на атакующие действия и им не хватает баланса при обороне. С такими особенностями игры мы, конечно, сталкиваемся, но при этом так перестраиваем игру, чтобы, в частности, Антон выделялся исключительно своими сильными качествами. И у нас это получается!
Так что на ваш вопрос отвечу так: сила Антона в его индивидуальном мастерстве и в том, что на поле он не такой, как все», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 22 марта 2022
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