Тренер «Крыльев Советов» рассказал о сильных качествах Зиньковского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о сильных сторонах полузащитника Антона Зиньковского.

«Сейчас в мировом футболе и в России тем более мало индивидуально сильных футболистов – тех, кто бы мог сыграть креативно. Такие игроки всегда становятся любимчиками болельщиков, но не всегда бывают любимчиками тренеров.



Для нас – тренеров – игра таких ярких футболистов порой превращается в головную боль: так как все свои усилия они тратят на атакующие действия и им не хватает баланса при обороне. С такими особенностями игры мы, конечно, сталкиваемся, но при этом так перестраиваем игру, чтобы, в частности, Антон выделялся исключительно своими сильными качествами. И у нас это получается!



Так что на ваш вопрос отвечу так: сила Антона в его индивидуальном мастерстве и в том, что на поле он не такой, как все», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.