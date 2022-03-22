Рикельме: Месси не тот, что был 10 лет назад. Со временем он переосмыслил свою игру
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поделился мнением об игре форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
«Нужно понимать, что Месси уже не тот, каким был 10 лет назад. Со временем он переосмыслил свою игру. Он не исполнял штрафные удары, а теперь делает это лучше всех. Он гений. Я его обожаю.
Сможет ли сборная Аргентины выиграть чемпионат мира? С Месси — да. У него есть всё для этого. Не сомневаюсь, что это будет знаменательный мундиаль для Аргентины. Чтобы сборная была близка к достижению цели. всё должно пройти хорошо. Все должны верить в Месси», — приводит слова Рикельме Ole.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.
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