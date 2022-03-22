«Ньюкасл» интересуется вратарём «Челси» Аррисабалагой

Руководство «Ньюкасла» рассматривает вариант с приобретением голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает Daily Mail.



По информации источника, в руководстве «сорок» впечатлены игрой испанца в текущем сезоне. Вероятнее всего, стороны могут начать переговоры о переходе, как только правительство Великобритании даст руководству лондонцев соответствующую лицензию на ведение переговоров по продаже футболистов.

Аррисабалага стал игроком «Челси» в 2018 году, перейдя из «Атлетика» за € 80 млн. Это самая большая сумма, уплаченная за вратаря за всю историю. В нынешнем сезоне Аррисабалага принял участие в 17 матчах во всех турнирах.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.