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УЕФА намерен разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ товарищеских матчей сборных

УЕФА намерен разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ товарищеских матчей сборных
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен запретить показ предстоящих матчей под своей эгидой в России, сообщает Irish Examiner со ссылкой на PA News Agency.

По информации источника, организация изучает возможность расторжения контракта с российским вещателем, чтобы избежать показа матчей, которые пройдут на этой неделе. В частности, речь идёт о товарищеских встречах сборной Англии со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром. Напомним, права на трансляцию матчей под эгидой УЕФА принадлежат «Матч ТВ». Возможные ограничения не коснутся показа стыковых игр за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, так как они проводятся под эгидой ФИФА.

Ранее Футбольная ассоциация Англии осталась недовольна показом матчей 1/4 финала Кубка Англии в России. Организация просила приостановить сделку о продаже прав на трансляции, но впоследствии игры были показаны на российском телевидении.

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