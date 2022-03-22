Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: первым делом надо открыть лигу U21, а потом уже делать 18 или 20 команд в РПЛ

Созин: первым делом надо открыть лигу U21, а потом уже делать 18 или 20 команд в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Все же говорят: надо развивать молодёжный футбол. Ну и? В этом году играет лига U19, через два года она может дать игроков в РПЛ. Но сейчас, первым делом в такой ситуации, надо было открыть лигу U21! Потому что сейчас мы получим ситуацию, когда нынешние ребята потеряются – не все могут потянуть уровень лиги сегодня, гениев мало. Нам нужен толчок в развитии детско-юношеского футбола, надо открывать лигу U21, а потом уже 18, 20 и 40 команд в РПЛ. Клубам не нужен спортивный принцип. А когда откроется футбольная Европа, то мы с Мальтой сыграть не сможем. Потому что игроки не готовы будут, это не делается так сразу. Неужели руководители клубов этого не понимают? Дайте им сейчас свою лигу – и через два года получите много классных игроков», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Новость по теме
Созин: заседание РПЛ — ода популизму! Хачатурянц не может сказать, что его подставляют?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022