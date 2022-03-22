Созин: первым делом надо открыть лигу U21, а потом уже делать 18 или 20 команд в РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Все же говорят: надо развивать молодёжный футбол. Ну и? В этом году играет лига U19, через два года она может дать игроков в РПЛ. Но сейчас, первым делом в такой ситуации, надо было открыть лигу U21! Потому что сейчас мы получим ситуацию, когда нынешние ребята потеряются – не все могут потянуть уровень лиги сегодня, гениев мало. Нам нужен толчок в развитии детско-юношеского футбола, надо открывать лигу U21, а потом уже 18, 20 и 40 команд в РПЛ. Клубам не нужен спортивный принцип. А когда откроется футбольная Европа, то мы с Мальтой сыграть не сможем. Потому что игроки не готовы будут, это не делается так сразу. Неужели руководители клубов этого не понимают? Дайте им сейчас свою лигу – и через два года получите много классных игроков», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».