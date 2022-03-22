«Краснодар» имеет финансовые возможности, чтобы завершить сезон РПЛ и начать следующий

«Краснодар» не рассматривает вариант с тем, чтобы сняться с текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем. Не будет проблем и с тем, чтобы начать следующий сезон. У президента клуба Сергея Галицкого есть доступные средства в России, которых достаточно для финансирования «Краснодара», — сообщил источник «Чемпионата».

«Краснодар» в 21 матче набрал 36 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48). В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Динамо». Встреча состоится 3 апреля.