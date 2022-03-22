Орлов: пусть Зарема в салонах красоты выступает

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил поведение жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Я хочу сказать про Зарему. Она в футбол не играла, не была тренером, не училась не тренера. Но ей хочется заниматься футбольной аналитикой. Пусть она выступает в салонах красоты, рассказывает своим подружкам о футболе. Несерьёзно сталкивать её с футбольной аналитикой и с теми людьми, которые отдали футболу жизнь и разбираются в нём по-настоящему. Это другой жанр.



Зарема недавно сказала: «Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фарм-клубами». Ну это из подвала от болельщиков «Спартака». Она только лишь жена владельца клуба, но так много ей внимания уделяют. Она, наверное, счастлива, что её упоминают. Больше о ней говорить не будем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».