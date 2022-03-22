Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: пусть Зарема в салонах красоты выступает

Орлов: пусть Зарема в салонах красоты выступает
Комментарии

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил поведение жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Я хочу сказать про Зарему. Она в футбол не играла, не была тренером, не училась не тренера. Но ей хочется заниматься футбольной аналитикой. Пусть она выступает в салонах красоты, рассказывает своим подружкам о футболе. Несерьёзно сталкивать её с футбольной аналитикой и с теми людьми, которые отдали футболу жизнь и разбираются в нём по-настоящему. Это другой жанр.

Зарема недавно сказала: «Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фарм-клубами». Ну это из подвала от болельщиков «Спартака». Она только лишь жена владельца клуба, но так много ей внимания уделяют. Она, наверное, счастлива, что её упоминают. Больше о ней говорить не будем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022