Орлов: пусть Зарема в салонах красоты выступает

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил поведение жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
«Я хочу сказать про Зарему. Она в футбол не играла, не была тренером, не училась не тренера. Но ей хочется заниматься футбольной аналитикой. Пусть она выступает в салонах красоты, рассказывает своим подружкам о футболе. Несерьёзно сталкивать её с футбольной аналитикой и с теми людьми, которые отдали футболу жизнь и разбираются в нём по-настоящему. Это другой жанр.
Зарема недавно сказала: «Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фарм-клубами». Ну это из подвала от болельщиков «Спартака». Она только лишь жена владельца клуба, но так много ей внимания уделяют. Она, наверное, счастлива, что её упоминают. Больше о ней говорить не будем», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 22 марта 2022
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