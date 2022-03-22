Бышовец: принятое решение клубов расширить РПЛ не работает на развитие футбола в России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил идею расширить Российскую Премьер-Лигу.
«Думаю, расширение РПЛ — неправильное решение. В данном случае спортивный принцип — это превалирующий фактор. Нам нужно увеличивать не количество, а качество. Придут команды, у которых нет ни инфраструктуры, ни финансов. При этом и у вылетающих команд тоже достаточно проблем. Лишь уменьшая количество команд, мы повышаем конкуренцию. Принятое решение не работает на развитие футбола в России», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ проголосовало на общем собрании за схему, при которой по итогам нынешнего сезона никто бы не вылетел из высшего дивизиона, а две лучшие команды ФНЛ присоединились бы к нему.
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