Клубы Серии А договорились не подписывать игроков из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА

Клубы итальянской Серии А достигли джентльменского соглашения не подписывать контракты с футболистами из Российской Премьер-Лиги, пользуясь разрешением ФИФА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Такое решение продиктовано желанием сохранить целостность итальянского чемпионата», — добавил источник «Чемпионата».



Напомним, клубы имеют право до 7 апреля зарегистрировать футболиста из Российской Премьер-Лиги, приостановившего свой контракт в России, на срок до конца текущего сезона.

В чемпионате Италии играют несколько футболистов из России. В «Аталанте» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, а российский нападающий Александр Кокорин защищает цвета «Фиорентины».