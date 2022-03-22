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Клубы Серии А договорились не подписывать игроков из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА

Клубы Серии А договорились не подписывать игроков из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА
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Клубы итальянской Серии А достигли джентльменского соглашения не подписывать контракты с футболистами из Российской Премьер-Лиги, пользуясь разрешением ФИФА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Такое решение продиктовано желанием сохранить целостность итальянского чемпионата», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, клубы имеют право до 7 апреля зарегистрировать футболиста из Российской Премьер-Лиги, приостановившего свой контракт в России, на срок до конца текущего сезона.

В чемпионате Италии играют несколько футболистов из России. В «Аталанте» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, а российский нападающий Александр Кокорин защищает цвета «Фиорентины».

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