«Манчестер Юнайтед» летом хочет купить Абрахама

«Манчестер Юнайтед» летом планирует подписать нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама. Об этом сообщает Il Messaggero.



По информации источника, манкунианцы хотят приобрести чистого форварда, чтобы не использовать на этой позиции Криштиану Роналду.

Абрахам забил уже 15 голов в этом сезоне Серии А, повторив собственный рекорд в национальных чемпионатах за один сезон (15 голов в «Челси» в сезоне-2019/2020). С начала 2022 года только Левандовски (12) забил больше голов в пяти ведущих европейских лигах. Также Абрахам — первый игрок «Ромы», оформивший дубль в дерби после Тотти в январе 2015 года.

Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года из английского «Челси» за € 40 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче чемпионата Италии забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в шести матчах Лиги конференций.



Контракт Абрахама с итальянской командой рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 38 млн.