Эден Азар разочарован своим положением в «Реале»
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Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар недоволен своим положением в мадридской команде, сообщает Goal.com.
По информации источника, 31-летний бельгийский футболист разочарован тем, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на него. Азар уверен, что проблемы с физической формой остались позади, и готов помочь команде. Отмечается, что Азар хотел принять участие в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4) и был расстроен, оставшись на скамейке запасных.
Напомним, Азар перешёл в мадридский «Реал» в 2019 году. Сумма сделки составила € 115 млн. В нынешнем сезоне бельгийский хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Испании и отдал 1 результативную передачу.
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