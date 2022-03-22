Ярмоленко: слышал, Украину хотят напрямую пустить на чемпионат мира, но это неправильно

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча между Украиной и Шотландией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
«Сейчас думать о футболе сложно. Но в матче с Шотландией мы отдадим себя на 100 процентов своих возможностей. Слышал, что нашу команду предлагают напрямую пустить на чемпионат мира, но считаю, это неправильно. Мы должны сами добиться этого права и сражаться за победу. Кто будет сильнее, тот и поедет в Катар», — цитирует Ярмоленко Sport.
Изначально игра должна была состояться 24 марта в Глазго (Шотландия), однако из-за ситуации на Украине было принято решение перенести матч с участием футбольной сборной этой страны. Напомним, победитель пары Шотландия – Украина встретится в финальном стыковом матче с победителем противостояния Уэльса и Австрии.
- 22 марта 2022
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