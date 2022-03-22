Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ещё не подписал контракт с «Реалом». Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, форвард ещё не подписал договор со «сливочными». При этом «Королевский клуб» сохраняет уверенность в том, что подпишет 23-летнего футболиста. Напомним, «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 29 матчах 65 очков.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее стало известно, что парижане хотели сохранить 23-летнего футболиста, заключив с ним новый контракт до 2024 года. По условиям контракта Мбаппе получал бы зарплату в размере € 50 млн за сезон. Также футболист получил бы € 100 млн в качестве бонуса за лояльность, если решил бы остаться в «Пари Сен-Жермен».
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