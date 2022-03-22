Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА планирует изменить финансовый фэйр-плей и отменить потолок зарплат

УЕФА планирует изменить финансовый фэйр-плей и отменить потолок зарплат
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит проведение реформы финансового фэйр-плей. Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, если новый проект будет принят, клубы смогут тратить на расходы, касающиеся футбольной составляющей, до 70% от всего дохода за последние три сезона. При этом потолок зарплат для спортсменов предлагают отменить. Однако в тексте сообщается, что введение таких правил практически невозможно из-за европейского трудового законодательства.

Также УЕФА разрешит удвоить допустимый дефицит на два года. Он увеличится с € 30 млн до € 60 млн.

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи поддерживает данную реформу. Если её примут, новые положения вступят в силу с 1 июня 2022 года. Переходный период будет длиться до 2024 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022