УЕФА планирует изменить финансовый фэйр-плей и отменить потолок зарплат

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит проведение реформы финансового фэйр-плей. Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, если новый проект будет принят, клубы смогут тратить на расходы, касающиеся футбольной составляющей, до 70% от всего дохода за последние три сезона. При этом потолок зарплат для спортсменов предлагают отменить. Однако в тексте сообщается, что введение таких правил практически невозможно из-за европейского трудового законодательства.

Также УЕФА разрешит удвоить допустимый дефицит на два года. Он увеличится с € 30 млн до € 60 млн.



Ассоциация европейских клубов (ЕСА) во главе с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи поддерживает данную реформу. Если её примут, новые положения вступят в силу с 1 июня 2022 года. Переходный период будет длиться до 2024 года.