Окружение Дибалы общалось с руководством «ПСЖ»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заинтересован в переходе в «ПСЖ». Об этом сообщает Foot Mercato.



По информации источника, аргентинец узнавал через своё окружение о жизни внутри парижской команды. Форвард заинтересован в возможном переходе во французский клуб, однако его смущает шаткое положение спортивного директора Леонардо, с которым он связан. Функционер 3 года назад заключил с Пауло устную договорённость о переходе южноамериканца в парижский клуб.

Ранее стало известно, что «Ювентус» предложил 28-летнему Дибале контракт с зарплатой € 6-7 млн за сезон, отозвав предложение на € 11 млн. Пауло остался недоволен таким предложением и начал поиск новой команды, к которой присоединится по окончании нынешнего сезона. Летом 2022 года у аргентинского нападающего истекает действующее соглашение с «Ювентусом».



В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.