Андрей Мостовой: сейчас очень много негативных моментов, а футбол — единственный праздник

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой отреагировал на вызов в национальную команду.

«В сборной нормальное настроение. Все понимают, что не будет игр, но обстановка тренировочная. Скоро у каждого будут матчи за клуб, поэтому нужно готовиться. Ну и мы здесь, чтобы не терять связь между собой: ведь неизвестно, когда будут матчи.



Сейчас очень много негативных моментов, но футбол может стать отдушиной. Теперь люди могут ходить на футбол без ограничений — это огромный плюс как для футболистов, так и для болельщиков. Футбол — это единственный праздник в нынешнее время», — сказал Мостовой журналистам.

Учебно-тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.