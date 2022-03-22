Андрей Мостовой: сейчас очень много негативных моментов, а футбол — единственный праздник
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой отреагировал на вызов в национальную команду.
«В сборной нормальное настроение. Все понимают, что не будет игр, но обстановка тренировочная. Скоро у каждого будут матчи за клуб, поэтому нужно готовиться. Ну и мы здесь, чтобы не терять связь между собой: ведь неизвестно, когда будут матчи.
Сейчас очень много негативных моментов, но футбол может стать отдушиной. Теперь люди могут ходить на футбол без ограничений — это огромный плюс как для футболистов, так и для болельщиков. Футбол — это единственный праздник в нынешнее время», — сказал Мостовой журналистам.
Учебно-тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.
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