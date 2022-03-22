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Ибрагимович: Эланга — большой талант. Гордимся, что он родом из Швеции

Ибрагимович: Эланга — большой талант. Гордимся, что он родом из Швеции
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о шведском форварде «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланге.

«Эланга — большой талант. Мы гордимся и счастливы, что он родом из Швеции. То, что теперь он может представлять свою страну на международном уровне, делает его ещё важнее. У него впереди большое будущее, если он продолжит в том же духе. Совершенствоваться — значит бороться и никогда не быть довольным собой, стремиться к большему. Насколько он сможет раскрыть свой потенциал, зависит только от него», — приводит слова Ибрагимовича SVT.

Напомним, Эланга выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с прошлого года. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола.

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