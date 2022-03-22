Андрей Мостовой: «Динамо» как было, так и осталось основным конкурентом «Зенита»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о соперниках санкт-петербургского клуба в борьбе за победу в чемпионате России.

«Не обсуждаем особо чемпионскую гонку в сборной. О клубных делах вообще не очень много разговариваем: если только смешные ситуации, которые происходят.



«Динамо» как было, так и осталось основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Сейчас ЦСКА набрал очень хороший ход: к ним пришли сильные футболисты. Думаю, последние результаты отлично это показывают. Но у нас и с ЦСКА, и с «Динамо» матчей больше нет. Поэтому самое главное — не терять свои очки», — сказал Мостовой журналистам.

«Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Динамо» (43) — на 2-м месте.