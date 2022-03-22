Андрей Мостовой: «Динамо» как было, так и осталось основным конкурентом «Зенита»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о соперниках санкт-петербургского клуба в борьбе за победу в чемпионате России.
«Не обсуждаем особо чемпионскую гонку в сборной. О клубных делах вообще не очень много разговариваем: если только смешные ситуации, которые происходят.
«Динамо» как было, так и осталось основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Сейчас ЦСКА набрал очень хороший ход: к ним пришли сильные футболисты. Думаю, последние результаты отлично это показывают. Но у нас и с ЦСКА, и с «Динамо» матчей больше нет. Поэтому самое главное — не терять свои очки», — сказал Мостовой журналистам.
«Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Динамо» (43) — на 2-м месте.
- 22 марта 2022
-
23:47
-
23:41
-
23:37
-
23:25
-
23:21
-
23:12
-
23:03
-
22:55
-
22:42
-
22:34
-
22:30
-
22:16
-
21:58
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:26
-
21:13
-
20:52
-
20:45
-
20:37
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:43
-
19:38
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:25