Игрок «Аделаиды» Кавалло: каминг-аут стал для меня освобождением. Испытываю счастье

Защитник австралийской «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло признался, что испытывает счастье после каминг-аута.



«У меня всё очень хорошо, я счастлив. Каминг-аут стал для меня освобождением. Теперь я могу жить настоящей жизнью и быть собой — на поле и за его пределами. В моём окружении не было людей, которые активно советовали бы мне не открываться. Всё прошло так, как мне хотелось. Я всегда отвечал за себя и свои решения.



Самое главное — я испытываю настоящее счастье. Я получил массу поддержки и любви, это меня ошеломило. Моё сердце полно благодарности. Не чувствую себя одиноким и ни на секунду не пожалел о своём решении», — приводит слова Кавалло Esquire.com.



Напомним, Кавалло совершил каминг-аут в октябре прошлого года.

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