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Goal исключил Захаряна из списка лучших молодых футболистов мира

Goal исключил Захаряна из списка лучших молодых футболистов мира
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Goal исключил полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна из списка лучших футболистов мира.

Изначально хавбек занимал 11-е место в рейтинге лучших молодых игроков среди европейских клубов, однако в обновлённом рейтинге Захаряна не включили в итоговый список. Сейчас на 11-м месте осталась только подпись «No player». В примечании сообщается, что Захарян — один из талантливых молодых футболистов мира и у него впереди большое будущее.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 4 матчах за национальную команду России и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/2022 18-летний футболист сыграл в 21 встрече за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами.

Goal принял решение сделать 11-е место вакантным после того, как ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров за военную операцию России на Украине.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.

«Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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