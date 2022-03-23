Стали известны детали исключения Захаряна из списка лучших молодых игроков по версии Goal

Стали известны детали исключения полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна из списка лучших молодых игроков по версии Goal.com.
«Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам. Неделю назад представитель сайта и премии уверял, что, образно говоря, футбол вне политики и Захарян будет в списке. Есть переписка. Нас не уведомили об исключении. И честно говоря, это самое странное, что может быть», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».
Ещё до исключения россиянина из списка лучших молодых футболистов Европы представители редакции попросили сделать интервью с полузащитником. Помимо интервью, представителей московского клуба просили подготовить 30-секундное видео, на котором Захарян рассказывает о своём мотиваторе. Арсен назвал Хабиба. После этого Арсен был исключён из рейтинга.
Изначально хавбек занимал 11-е место в рейтинге лучших молодых игроков среди европейских клубов, однако в обновлённом рейтинге Захаряна не включили в итоговый список. Сейчас на 11-м месте осталась только подпись «No player». В примечании сообщается, что Захарян — один из талантливых молодых футболистов мира и у него впереди большое будущее.
Goal принял решение сделать 11-е место вакантным после того, как ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров за военную спецоперацию России на Украине.
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