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Стали известны детали исключения Захаряна из списка лучших молодых игроков по версии Goal

Стали известны детали исключения Захаряна из списка лучших молодых игроков по версии Goal
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Стали известны детали исключения полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна из списка лучших молодых игроков по версии Goal.com.

«Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад. Наш клуб подготовил интервью с игроком по вопросам. Неделю назад представитель сайта и премии уверял, что, образно говоря, футбол вне политики и Захарян будет в списке. Есть переписка. Нас не уведомили об исключении. И честно говоря, это самое странное, что может быть», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

Ещё до исключения россиянина из списка лучших молодых футболистов Европы представители редакции попросили сделать интервью с полузащитником. Помимо интервью, представителей московского клуба просили подготовить 30-секундное видео, на котором Захарян рассказывает о своём мотиваторе. Арсен назвал Хабиба. После этого Арсен был исключён из рейтинга.

Изначально хавбек занимал 11-е место в рейтинге лучших молодых игроков среди европейских клубов, однако в обновлённом рейтинге Захаряна не включили в итоговый список. Сейчас на 11-м месте осталась только подпись «No player». В примечании сообщается, что Захарян — один из талантливых молодых футболистов мира и у него впереди большое будущее.

Goal принял решение сделать 11-е место вакантным после того, как ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров за военную спецоперацию России на Украине.

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