Дивок Ориги достиг договорённости о контракте с «Миланом»

Бельгийский нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги перейдёт летом в качестве свободного агента в «Милан», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, стороны уже обо всём между собой договорились и осталось только подписать документы. Контракт будет подписан на 4 года, бельгиец будет получать € 3,5 млн в год. Форвард получил предложения ещё от трёх клубов из АПЛ и Бундеслиги, но выбрал «Милан». Ориги перейдёт в клуб летом на правах свободного агента.
Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в трёх матчах чемпионата Англии и забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, два гола и одна передача в двух матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.
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