«Барселона» провела переговоры с агентом нападающего «Лидса» Рафиньи

«Барселона» начала переговоры по поводу трансфера нападающего «Лидса» Рафиньи, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере». Напомним, агентом игрока является бывший игрок сине-гранатовых Деку.



В контракте Рафиньи с «Лидсом» есть пункт об отступных в размере € 70 млн. Но «Барселона» считает эту цену слишком высокой, поэтому пытается договориться на более выгодных условиях.



25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимараэш», а также бразильский «Авай».



В нынешнем сезоне Рафинья в 27 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.

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