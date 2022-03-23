Советник президента «Барсы»: победа над «Реалом» – радость, но пройти «Галатасарай» важнее

Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, поделился эмоциями от победы в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу с мадридским «Реалом».



«Это один из самых прекрасных дней с тех пор, как мы пришли в клуб. В первую очередь из-за важности соперника и из-за того, что они часто побеждают. Нужно уважать «Реал», нужно быть спортсменами, но это не отнимет у нас этой радости. Победа над «Реалом» – огромная радость, но пройти «Галатасарай» было важнее.



Хави сумел создать команду. Это заметно больше всего. Например, в матче с «Реалом» не было звезд, а была команда. Победить на «Сантьяго Бернабеу» сложно. Нужно уважать соперника. Не будем забывать, что они прошли «ПСЖ». Когда пошли разговоры, что мы вернулись, это может сказаться не лучшим образом, на самом деле. Это не повод для восторга, но один из самых важных успехов», – цитирует Масипа COPE.

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