Клопп: никто в «Ливерпуле» не ждёт от Диаса чудес сразу же
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем Луисе Диасе.
«Конечно, Луис заслуживает похвалы. Когда вы заключаете контракт с игроком, на это всегда есть причина. В данном случае, причина в его качествах. Причина в том, как он играет. Как только мы увидели Луиса, мы сразу поняли, что он подойдёт. Никто в команде не ждёт от него чудес сразу же. Однако Луис близок к тому, чтобы начать их творить. Он способен на многое», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Напомним, Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе текущего года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.
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