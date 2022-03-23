Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вернблум рассказал, почему не радовался последнему чемпионству в составе ЦСКА

Вернблум рассказал, почему не радовался последнему чемпионству в составе ЦСКА
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, почему не радовался последнему чемпионству в составе армейцев.

«Меня тошнило от беспокойства, когда я играл. Я никогда не считал, что это весело – играть в футбол во время матча. Я всегда думал, что тренировки — это весело, тогда нет никакого давления. Но во время матча всегда есть беспокойство по поводу итогового результата. Я не мог наслаждаться игрой. Я помню, когда мы выиграли последний чемпионский титул в России. Это было просто… ноль радости», — цитирует Вернблума Aftonbladet.

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С армейцами швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны. В ходе своей карьеры 35-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».

Новость по теме
Орлов сравнил Языджи с Халком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022