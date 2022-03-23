Вернблум рассказал, почему не радовался последнему чемпионству в составе ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, почему не радовался последнему чемпионству в составе армейцев.



«Меня тошнило от беспокойства, когда я играл. Я никогда не считал, что это весело – играть в футбол во время матча. Я всегда думал, что тренировки — это весело, тогда нет никакого давления. Но во время матча всегда есть беспокойство по поводу итогового результата. Я не мог наслаждаться игрой. Я помню, когда мы выиграли последний чемпионский титул в России. Это было просто… ноль радости», — цитирует Вернблума Aftonbladet.



Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С армейцами швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны. В ходе своей карьеры 35-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».

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